Главы разведок Украины и Швеции встретились в Киеве

Ранее несколько политических партий Швеции заявили, что готовы увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, Партия центра хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, кроме того, ее представители считают, что военную помощь Украине со стороны Швеции, которая составляет 25 млрд шведских крон (около 2,15 млрд евро) в год, необходимо увеличить.