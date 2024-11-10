Главы разведок Украины и Швеции встретились в Киеве

Как сообщила пресс-служба ГУР в своем телеграм-канале, «на встрече обсуждалось сотрудничество украинской и шведской военных разведок». Нильссон отметил, что необходимая поддержка Киева со стороны разведывательного сообщества Швеции будет продолжаться.
Ранее несколько политических партий Швеции заявили, что готовы увеличить расходы на оборону и усилить поддержку Украины после победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности, Партия центра хочет увеличить расходы на оборону до 3% ВВП, кроме того, ее представители считают, что военную помощь Украине со стороны Швеции, которая составляет 25 млрд шведских крон (около 2,15 млрд евро) в год, необходимо увеличить.
Новый оборонный бюджет Швеции предусматривает повышение расходов на оборону до 2,6% и будет одобрен в течение нескольких недель. По данным правительства, с февраля 2022 года Швеция выделила 57,4 млрд крон (около 5 млрд евро) на помощь Украине, из них 48,4 млрд крон (4,2 млрд евро) — это военная поддержка.