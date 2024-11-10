Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

СМИ и политические деятели регулярно обращают внимание на то, что президент России Владимир Путин участвует в мероприятиях в зимнее время без шапки. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Путиным в декабре 2023 года признался, что выпорол бы того, кто позволил президенту выйти на мороз без шапки. Он заметил, что Путин был без шапки на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая прошла 11 декабря в Северодвинске. Во время церемонии Путин выступал на улице без головного убора в минус 15 градусов. Глава государства тогда с улыбкой ответил, что принимает это замечание на свой счет.