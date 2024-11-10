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Эксперт Федутинов: атака ВСУ на РФ 10 ноября стала самой масштабной за последнее время

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России утром 10 ноября стала одной из самых массированных за последнее время, при этом не имела конкретных целей, кроме резонанса в СМИ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Источник: Reuters

«Имела место одна из наиболее масштабных атак Украины по российской территории с помощью систем БПЛА, было задействовано 70 беспилотников-камикадзе. При этом существенная доля атакующих дронов — а именно около половины — пришлась на московский регион. Обращает на себя внимание то, что это была атака, подобная тем, что имели место год-полтора назад. Не исключено, что беспилотники летели без каких-либо конкретных целей. Противнику было все равно куда попадать, лишь бы куда-то попасть, чтобы вызвать резонанс в средствах массовой информации», — сказал он.

Федутинов отметил, что в последние месяцы украинская сторона проводила более прагматичную стратегию, атакуя беспилотниками расположенные в российском тылу военные склады и объекты энергетики.

«Возврат к прежней чисто террористической практике может являться индикатором слабости украинской стороны, а точнее негативной оценкой украинских военных и политических властей своего собственного положения как на фронте, так и в политической плоскости, — сказал собеседник ТАСС. — Такими методами украинская сторона может пытаться сымитировать видимость наличия хоть каких-то успехов как для внутриукраинской аудитории, так и вовне».

По его мнению, в случае получения воодушевляющих сигналов от «внешних патронов», подобная практика может продолжиться. Федутинов отметил, украинская сторона сумела организовать множественные территориально-распределенные производства, которые могут беспечивать довольно высокий темп поставок готовых изделий в ВСУ и спецслужбы Украины.