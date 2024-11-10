Эксперт Федутинов: атака ВСУ на РФ 10 ноября стала самой масштабной за последнее время

«Имела место одна из наиболее масштабных атак Украины по российской территории с помощью систем БПЛА, было задействовано 70 беспилотников-камикадзе. При этом существенная доля атакующих дронов — а именно около половины — пришлась на московский регион. Обращает на себя внимание то, что это была атака, подобная тем, что имели место год-полтора назад. Не исключено, что беспилотники летели без каких-либо конкретных целей. Противнику было все равно куда попадать, лишь бы куда-то попасть, чтобы вызвать резонанс в средствах массовой информации», — сказал он.