Экс-главком НАТО назвал вероятный и не «самый худший» сценарий на Украине

По мнению Ставридиса, вместе с тем Украина получит «реальный путь в НАТО, вероятно, через три—пять лет». «Это не худший результат на свете», — считает бывший главком альянса. На вопрос о сроках возможных переговоров он ответил: «Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров — это не то, что США могут навязать, а то, о чем должны договориться украинцы и россияне».