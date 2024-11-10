Экс-главком НАТО назвал вероятный и не «самый худший» сценарий на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп окажет давление на Россию и Украину, чтобы они сели за стол переговоров, в конечном счете Киев уступит территории и получит «реальный путь в НАТО», заявил бывший главнокомандующий Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в эфире CNN.
«Я думаю, что он [Трамп] окажет давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, и это будет похоже на окончание Корейской войны, — сказал он (цитата по Newsweek). — [Президент России Владимир] Путин, к сожалению, в конечном итоге останется с примерно 20% территории Украины, той частью, которую он сейчас контролирует, но остальная часть Украины — 80%, подавляющее большинство населения, — останется демократичной и свободной».
По мнению Ставридиса, вместе с тем Украина получит «реальный путь в НАТО, вероятно, через три—пять лет». «Это не худший результат на свете», — считает бывший главком альянса. На вопрос о сроках возможных переговоров он ответил: «Имейте в виду, что урегулирование путем переговоров — это не то, что США могут навязать, а то, о чем должны договориться украинцы и россияне».
«Переговоры о прекращении огня и возможном урегулировании займут месяцы. Вступление Украины в НАТО может быть осуществлено в течение пары лет», — добавил он. Экс-главком альянса также пообещал «быть первым, кто проголосует за Нобелевскую премию мира» Трампу, если тот сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа, как неоднократно обещал.
5 ноября состоялись выборы президента США, на которых Трамп одержал победу. Его оппонентом была действующий вице-президент, член Демократической партии Камала Харрис. Инаугурация республиканца пройдет 20 января.
Трамп неоднократно критиковал нынешнюю администрацию США за помощь Украине. Он также говорил, что сможет добиться прекращения огня до инаугурации. Президент Украины Владимир Зеленский связывал его идею о «быстром урегулировании» с уступками территорий со стороны Киева. В Кремле называли план Трампа «преувеличением».
Украина настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая содержит требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые вошли в состав России в 2014 и 2022 годы по результатам проведенных там референдумов. Киев и западные страны не признают итогов голосования и считают произошедшее аннексией. Москва отвергает «формулу мира» и призывает учитывать «реалии на земле».
Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. Он также выдвигал свои условия для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией. Зеленский счел это предложение ультиматумом.