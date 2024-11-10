Врио главы Ростовской области изучил 7 тысяч комментариев в телеграм-канале

Первый пост в телеграм-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря за два дня набрал больше 7 тысяч комментариев.
— Говорят, это рекорд канала. Благодарю за обратную связь. Наш ЦУР засучил рукава и проанализировал каждое обращение, — написал Юрий Слюсарь.
Всего зарегистрировали 2,5 тысячи проблем с понятными адресами: 21% обращений касался дорог, 15% — благоустройства, 14% — сферы ЖКХ, еще 10% комментариев были посвящены общественному транспорту.
— Не ожидал, что в пятерку вопросов войдут вывоз мусора и обращение с отходами. Первую планерку посвящу всем этим проблемам. Но это не значит, что остальные комментарии останутся без внимания, — добавил Юрий Слюсарь.
Также чиновник объяснил ситуацию с заблокированными пользователями в своем телеграм-канале.