В Крыму назвали смелым заявление советника Трампа о полуострове

Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США не станут поддерживать Киев в желании «вернуть Крым». Как пояснил американский чиновник, это нереалистичная позиция. Ланца добавил, что приоритетом США является «мир и прекращение кровопролития». Однако, как пишет Reuters, республиканцы дистанцировались от этих слов. В публикации говорится, что заявление о Крыме было сделано не от лица Трампа.