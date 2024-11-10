Руководитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать действия Киева, направленные на захват полуострова.
Ранее старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что США не станут поддерживать Киев в желании «вернуть Крым». Как пояснил американский чиновник, это нереалистичная позиция. Ланца добавил, что приоритетом США является «мир и прекращение кровопролития». Однако, как пишет Reuters, республиканцы дистанцировались от этих слов. В публикации говорится, что заявление о Крыме было сделано не от лица Трампа.
«Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — сказал Смирнов агентству РИА Новости.
Глава миссии убежден в том, что затем аналогичное мнение выскажут западные лидеры. По его словам, США и их союзники будут отстаивать свои геополитические и экономические интересы, в том числе жертвуя Украиной.