Губернатор Беглов поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

В частности, господин Беглов отметил, что ленинградская милиция и петербургская полиция во все времена были лучшими в стране, а сотрудники правоохранительных органов «являлись примером высокого профессионализма и надежности».
«Сегодня, с появлением новых угроз национальной безопасности, от каждого требуется максимальная ответственность и бдительность. За вами — город и люди, которые верят в вас, доверяют вам», — говорится в сообщении от имени губернатора.
Напомним, накануне глава города поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову, которая отметила 95-летний юбилей. По словам Александра Беглова, композитор обогатила музыкальную культуру и стала настоящим символом отечественной эстрады.