Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве

«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает Telegram-канал International Reporters.
«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.