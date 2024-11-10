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Итальянский журналист обратился к Путину с просьбой о гражданстве

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, передает Telegram-канал International Reporters.

Источник: Соцсети

«Андреа Лучиди просит о российском гражданстве в письме Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого ему присылали угрозы из-за его работы в России и, в частности, в Донбассе.

Путин Владимир