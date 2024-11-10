Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

ХАЙФА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для укрепления союза между Америкой и Израилем, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского премьера.