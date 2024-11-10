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Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

ХАЙФА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за последние несколько дней трижды провел переговоры с выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом для укрепления союза между Америкой и Израилем, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского премьера.

Источник: AP 2024

«За последние несколько дней я трижды разговаривал с Дональдом Трампом. Переговоры, направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США», — цитирует Нетаньяху пресс-служба.

Трамп Дональд