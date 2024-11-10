«Сама посадила». Шор высказался об итогах выборов в Молдавии

После обработки ста процентов протоколов нынешний президент, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента. В то же время после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидировал Стояногло с 51,19 процента, а Санду набрала 48,81 процента.