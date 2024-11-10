«Сама посадила». Шор высказался об итогах выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Майя Санду сама посадила себя в кресло президента страны, «украв выбор» у каждого гражданина республики, заявил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор в Telegram-канале.
«Санду сама себя посадила в президентское кресло. Простая европодданная замарашка с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина. Манипуляции, махинации, подкуп, угрозы — все это зафиксировано, мы все это видели. Количество нарушений беспрецедентно», — написал Шор.
По его словам, блок «Победа» вместе со всеми патриотично настроенными молдаванами не признает итоги выборов.
«Мы полны решимости юридически оспаривать итоги позорной для нашей страны кампании. И будем это делать», — подчеркнул Шор.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись действующая глава государства и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, — выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
После обработки ста процентов протоколов нынешний президент, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента. В то же время после обработки всех протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидировал Стояногло с 51,19 процента, а Санду набрала 48,81 процента.