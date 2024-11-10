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Радий Хабиров рассказал про день открытых дверей во Дворце борьбы

Главная цель привлечь как можно больше детей спорту.

Сегодня, 10 ноября в Уфе во Дворце борьбы прошел день открытых дверей, про который рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Сегодня проводим здесь День открытых дверей для тех, кто уже записался в секции. Эти ребята хотят заниматься дзюдо. В течение дня также пройдут мероприятия для тех, кто записался на самбо, грэпплинг и вольную борьбу», — рассказал Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что главная цель — привлечь как можно больше детей к спорту, а также наладить работу во Дворце так, чтобы всем было комфортно.