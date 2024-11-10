Радий Хабиров рассказал про день открытых дверей во Дворце борьбы

«Сегодня проводим здесь День открытых дверей для тех, кто уже записался в секции. Эти ребята хотят заниматься дзюдо. В течение дня также пройдут мероприятия для тех, кто записался на самбо, грэпплинг и вольную борьбу», — рассказал Радий Хабиров.