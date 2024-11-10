Радий Хабиров рассказал про день открытых дверей во Дворце борьбы

Сегодня, 10 ноября в Уфе во Дворце борьбы прошел день открытых дверей, про который рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
«Сегодня проводим здесь День открытых дверей для тех, кто уже записался в секции. Эти ребята хотят заниматься дзюдо. В течение дня также пройдут мероприятия для тех, кто записался на самбо, грэпплинг и вольную борьбу», — рассказал Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что главная цель — привлечь как можно больше детей к спорту, а также наладить работу во Дворце так, чтобы всем было комфортно.