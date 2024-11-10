Санду отчиталась об участии в саммите Европейского политического сообщества

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду на этой неделе приняла участие в пятом саммите Европейского политического сообщества, который прошел в столице Венгрии.
В Будапеште Санду провела ряд встреч с европейскими лидерами, главами государств и правительств, с которыми обсудила вопросы двустороннего сотрудничества и «совместные усилия по защите демократии в Молдове», сообщает пресс-служба администрации президента.
«Мы продолжили обсуждение процесса европейской интеграции и экономической ситуации в Молдове с лидерами ЕС: мы договорились как можно скорее запустить план экономического роста ЕС для Молдовы, а также срочно продвигать реформы в области юстиции, чтобы лучше защитить демократию и нашу страну», — заявила Санду после переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.
Санду также провела встречу, посвященную укреплению государственных институтов «перед лицом вызовов, с которыми сталкивается Молдова». По ее итогам европейские лидеры и еврочиновники в совместной декларации вновь подтвердили свою поддержку Республики Молдова и ее европейского пути.
«Благодаря упорному труду, настойчивости и помощи друзей со всех уголков Европы мы добьемся успеха в развитии Республики Молдова и продолжим обеспечивать безопасность страны», — отметила глава государства.
Кроме того Санду обсудила вопросы региональной безопасности со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и провела двусторонние встречи с премьер-министрами Италии, Бельгии, Дании, Финляндии, Греции, Люксембурга, Норвегии, Швеции, президентом Черногории и генеральным секретарем Совета Европы.
Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога о мире и безопасности на континенте, а также о сотрудничестве между государствами ЕС и странами за пределами пространства сообщества.
Первый саммит сообщества прошел в Праге в октябре 2022 года, второй состоялся в Молдове в июне 2023 года.