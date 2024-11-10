Санду отчиталась об участии в саммите Европейского политического сообщества

«Мы продолжили обсуждение процесса европейской интеграции и экономической ситуации в Молдове с лидерами ЕС: мы договорились как можно скорее запустить план экономического роста ЕС для Молдовы, а также срочно продвигать реформы в области юстиции, чтобы лучше защитить демократию и нашу страну», — заявила Санду после переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.