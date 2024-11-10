Asharq Al-Awsat: ХАМАС планирует назначить Халиля аль-Хейю новым лидером

Другие источники Asharq Al-Awsat уточнили, что назначение аль-Хейи лидером ХАМАС станет кульминацией последнего избирательного цикла, прошедшего в июле 2021 года, когда Синвар был избран главой политбюро в секторе Газа. Газета напомнила, что в октябре 2022 года Хейя посетил Сирию в сопровождении представителей палестинских группировок и встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом. Это был первый визит высокопоставленного представителя ХАМАС в Сирию с 2012, когда руководство движения было вынуждено перенести штаб-квартиру из Дамаска в Доху.