Asharq Al-Awsat: ХАМАС планирует назначить Халиля аль-Хейю новым лидером

Как отмечает издание, после убийства израильскими силами в секторе Газа лидера ХАМАС Яхьи Синвара руководство движением осуществляется коллективно. В то же время собеседники газеты подтвердили, что новым главой политбюро ХАМАС станет аль-Хейя, если будут сформированы условия для избрания лидера движения. При этом выборы нового руководителя ХАМАС могут произойти в любой момент, однако его личность официально разглашаться не будет.
По информации Asharq Al-Awsat, аль-Хейя возглавляет отделение политбюро ХАМАС в секторе Газа и занимается ключевыми направлениями политики движения, в том числе возглавляет группу переговорщиков на консультациях по прекращению огня в Газе, а также отвечает за контакты с ФАТХ по поводу будущего управления палестинским анклавом.
Собеседники издания отметили, что в руководстве движения существует консенсус относительно того, что возглавить политбюро ХАМАС должен видный деятель движения из сектора Газа, а не с Западного берега реки Иордан или других представительств организации. Такой подход обусловлен необходимостью проявить лояльность к сторонникам движения в секторе Газа на фоне конфликта.
Другие источники Asharq Al-Awsat уточнили, что назначение аль-Хейи лидером ХАМАС станет кульминацией последнего избирательного цикла, прошедшего в июле 2021 года, когда Синвар был избран главой политбюро в секторе Газа. Газета напомнила, что в октябре 2022 года Хейя посетил Сирию в сопровождении представителей палестинских группировок и встретился с президентом арабской республики Башаром Асадом. Это был первый визит высокопоставленного представителя ХАМАС в Сирию с 2012, когда руководство движения было вынуждено перенести штаб-квартиру из Дамаска в Доху.
17 октября пресс-служба армии Израиля сообщила, что в секторе Газа были «ликвидированы трое террористов», одним из которых мог быть главой политбюро ХАМАС. Позже израильские военные подтвердили, что Синвар был убит 16 октября в ходе операции в палестинском анклаве. 18 октября движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера и заявило, что не собирается освобождать заложников, находящихся в секторе Газа, до полного вывода израильских сил.