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Совбез анонсировал рабочий визит Шойгу в Китай

Рабочая встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай состоится 11—14 ноября, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Источник: Reuters

«Секретарь Совбеза России проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК (Центральный комитет Коммунистической партии Китая. — РБК), руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И», — передает «РИА Новости».

Во время встречи они обсудят вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Помимо этого Шойгу намерен провести переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Будут подняты проблемы общественной безопасности, юстиции и правопорядка.

Во время посещения секретаря Совбеза России авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае также пройдет первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

В конце октября Шойгу провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Тогда они обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности.

Шойгу Сергей