Совбез анонсировал рабочий визит Шойгу в Китай

«Секретарь Совбеза России проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК (Центральный комитет Коммунистической партии Китая. — РБК), руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И», — передает «РИА Новости».
Во время встречи они обсудят вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Помимо этого Шойгу намерен провести переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Будут подняты проблемы общественной безопасности, юстиции и правопорядка.
Во время посещения секретаря Совбеза России авиасалона Airshow China 2024 в Чжухае также пройдет первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.
В конце октября Шойгу провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном. Тогда они обсудили отдельные аспекты двустороннего взаимодействия, украинскую проблематику, вопросы международной и региональной безопасности.