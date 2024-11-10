Токаев отметил вклад Акуштап Бактыгереевой в культуру Казахстана

«Наш народ знает и уважает вас как талантливого писателя и видного общественного деятеля, который внес значительный вклад в развитие нашей культуры и искусства. В своей трудовой деятельности вы успешно работали в ряде отечественных газет, журналов и издательств, активно содействуя развитию национальной литературы. Вы пришли в казахскую поэзию с уникальным стилем, выделяясь яркими мыслями и неповторимыми стихотворными строками. Ваши стихотворения, посвященные Независимости Казахстана, мирной жизни и красоте природы, были тепло восприняты читателями. Ваши взгляды на семейные ценности, воспитание дочерей и роль матерей в обществе находят поддержку. Желаю вам здоровья и долгих лет, а также успехов в творчестве!».