Оппозиция в Грузии проводит шествие в знак протеста против итогов выборов

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 53,93% голосов, она победила и получила право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 11% голосов, у партии «Единство — Национальное движение» — 10,16%, у «Сильной Грузии» — 8,8%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.