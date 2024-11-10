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Оппозиция в Грузии проводит шествие в знак протеста против итогов выборов

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят шествие по улицам Тбилиси, протестуя против результатов парламентских выборов. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Несколько сотен активистов собрались ранее на площади Свободы в центре Тбилиси. Спустя некоторое время граждане направились в сторону набережной, где перекрыли автомобильное движение. Люди несут флаги Грузии и Евросоюза. Правоохранители не препятствуют протестующим, акция проходит мирно.

Накануне оппозиция также устроила шествие по улицам столицы. Подобные протесты проходят без инцидентов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые они проводились с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 53,93% голосов, она победила и получила право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у «Коалиции за перемены» 11% голосов, у партии «Единство — Национальное движение» — 10,16%, у «Сильной Грузии» — 8,8%, у партии «Гахария за Грузию» — 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов, так как сочли их фальсифицированными. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста и планируют таким образом вынудить власти назначить повторные выборы.