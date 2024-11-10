В Амстердаме продлили запрет на демонстрации

«Треугольник безопасности (консультативный орган между представителями полиции, прокуратуры и мэрии в Нидерландах — ред.) решил, что чрезвычайное постановление будет продлено до 7 часов утра четверга, 14 ноября», — говорится в сообщении мэрии в соцсети Х.
Чрезвычайное постановление означает запрет на проведение демонстраций.
В воскресенье пропалестинские демонстранты начали собираться на площади Дам в Амстердаме, несмотря на действующий запрет о проведении акций в эти выходные. Полицейские начали оттеснять протестующих с площади. Полиция напомнила о действующем запрете на проведение акций, однако демонстранты не последовали призыву покинуть площадь. Тогда правоохранители начали задерживать людей.
Мэр Амстердама Фемке Халсема ранее объявила о запрете демонстраций в эти выходные и введении дополнительных мер в городе после нападения на израильских футбольных фанатов в четверг.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного «Аякса». По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона «Амстердама Арена», где проходил матч, несмотря на запрет мэра города о проведении там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим.