Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.