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Нетаньяху признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье впервые признал причастность страны к операции с пейджерами в Ливане, подтвердив, что он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболлах», в ходе которой по всему Ливану взорвались сотни устройств связи, заявил пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

Источник: AP 2024

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. «Хезболлах» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

«Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что он дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», — заявил Достри агентству Франс Пресс.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.