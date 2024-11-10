В Белом доме признали, что санкции не мешают России проводить СВО

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции», — сказал Салливан.
Он подчеркнул, что США постараются выделить всю согласованную помощь Украине до конца президентского срока Джо Байдена. По словам советника главы Белого дома, речь идет о 6 миллиардах долларов.
«До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс», — сказал Салливан.
По его словам, в оставшееся время на посту главы государства Байден постарается донести до конгресса важность продолжения помощи Украине.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.