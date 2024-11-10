В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими

Утром в воскресенье молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон «российского производства». Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны, в Рышканском районе.