В Молдавии заявили, что упавшие беспилотники были российскими

Утром в воскресенье молдавская полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке страны, в Кэушанском районе, устройство не было оснащено взрывчаткой. По утверждению полиции, это был дрон «российского производства». Во второй половине дня еще один БПЛА был обнаружен на севере страны, в Рышканском районе.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — написал Попшой.
Он не привел доказательств того, что беспилотники были изготовлены в РФ, а также не сообщил, на какие данные опирается в своих выводах.