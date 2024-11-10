Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian

Ранее во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Дональда Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности «крепких отношений» между США и Британией.