Трамп вновь может посетить Великобританию, пишет Guardian

«Второй государственный визит Трампа не следует исключать из-за трех различий с 2019 года (когда Трамп в прошлый раз посетил Великобританию — ред.): разрыва между его президентскими сроками, смены правительства с консерваторов на лейбористов и нового монарха Карла III», — говорится в статье.
При этом издание подчеркивает, что источники опровергли слова британского парламентария и лидера партии Reform UK Найджела Фаража о том, что приглашение Трампа выступить перед обеими палатами британского парламента уже было формально озвучено спикером нижней палаты Линдси Хойлом.
В материале Guardian отмечается, что ранее единственным зарубежным лидером, дважды посетившим Великобританию в рамках официального визита, стал экс-президент Франции Жак Ширак, побывавший в королевстве в 1996 и 2004 годах.
Ранее во время выступления в парламенте премьер-министр Великобритании Кир Стармер ушел от ответа на вопрос, планирует ли он пригласить Дональда Трампа выступить в парламенте при его визите в Великобританию, и ограничился словами о важности «крепких отношений» между США и Британией.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.