«Недоброжелатели говорят: “Вот сейчас чистки”. Министр Рыженков объяснил причину больших кадровых перестановок в МИД Беларуси

Министр иностранных дел Максим Рыженков объяснил причину большой кадровой ротации в МИД Беларуси, опровергнув чистки в госоргане. Слова главы МИД передали в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, речь о масштабных перестановках в системе Министерства иностранных дел республики возникла после доклада президенту Александру Лукашенко, состоявшегося 4 ноября. Рыженков тогда заметил, что запланирован «большой кадровый день» в связи с назначениями в дипкорпусе за рубежом.
В эфире «Беларусь 1» глава МИД ответил «недоброжелателям, кто говорит, “вот сейчас чистки”. В частности, Рыженков заявил:
— Ни один человек не останется за бортом кадровых решений. Для всех у нас есть предложения по системе Министерства иностранных дел, либо в руководстве нашей страны. Вообще мы рассматриваем работу за рубежом на высоких должностях, как хорошая ступенька для получения более многообразного опыта, связей, контактов, интересных идей за рубежом, чтобы это все потом применить в Беларуси.
Напомним, 4 ноября Рыженков анонсировал, что запланирован «большой кадровый день» в связи с назначениями в дипкорпусе за рубежом. По его словам, это не экстренная ситуация. Также она не связано с президентскими выборами-2025.
— Мы сегодня вынуждены сразу значительное количество людей готовить к назначению, — отметил глава белорусской дипломатии, подчеркнув: ротационный процесс был упущен некоторое время тому назад.
Максим Рыженков оценил ротационный принцип в дипломатии, которого придерживаются многие государства, чтобы дипломаты не попали под влияние страны пребывания, в том числе проникаясь идеями, интересами, ожиданиями.
— Очень важно, чтобы глаз не замылился, это раз. И второе — чтобы он не начал смотреть на двусторонние отношения глазами той стороны, а не нашей, — прокомментировал министр.
Здесь Рыженков сделал оговорку, что он не создает в МИД команду для себя лично и что за четыре месяца он не увидел необходимость кардинальных кадровых изменений. Однако пришло время возвращения ряда послов.
— Они проявили себя и теперь пора набираться нового опыта и знаний, расширять кругозор и применять наработанные навыки здесь, в Беларуси, — указал министр.
А говоря о будущих назначениях, Рыженков подчеркнул:
— На первое место сегодня выходят вопросы преданности своей стране, своему народу. Это немаловажный фактор. Поэтому и с этой точки зрения тоже под определенным углом смотрели на кандидатов, — заключил министр.
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