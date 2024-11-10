«Недоброжелатели говорят: “Вот сейчас чистки”. Министр Рыженков объяснил причину больших кадровых перестановок в МИД Беларуси

— Ни один человек не останется за бортом кадровых решений. Для всех у нас есть предложения по системе Министерства иностранных дел, либо в руководстве нашей страны. Вообще мы рассматриваем работу за рубежом на высоких должностях, как хорошая ступенька для получения более многообразного опыта, связей, контактов, интересных идей за рубежом, чтобы это все потом применить в Беларуси.