WP сообщила о разговоре Трампа и Путина

Трамп посоветовал Путину «не обострять» вооруженный конфликт и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе, рассказал один из собеседников издания. По словам нескольких источников, президенты обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».