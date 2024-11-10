WP сообщила о разговоре Трампа и Путина

Трамп посоветовал Путину «не обострять» вооруженный конфликт и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе, рассказал один из собеседников издания. По словам нескольких источников, президенты обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения «скорейшего разрешения войны на Украине».
Украинское правительство было в курсе разговора Трампа и Путина, и не возражало против этого, рассказали WP информированные чиновники, пояснив, что «давно поняли»: республиканец будет взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.
Это был первый разговор двух политиков с победы республиканца на выборах в США пять дней назад.
Еще в четверг 7 ноября Трамп рассказал, что к тому времени поговорил с лидерами 70 стран, включая украинского президента Владимира Зеленского. Источник WP с Украины назвал состоявшуюся беседу приятной, Зеленский поблагодарил миллиардера Илона Маска, который присутствовал при телефонном разговоре, за терминалы спутниковой связи Starlink.