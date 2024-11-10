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С победой Трампа закончилась изоляция Венгрии, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 10 ноя — РИА Новости. С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США закончилась изоляция Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

Источник: © РИА Новости

«С победой (Трампа — ред.) закончилась изоляция Венгрии. Мы не одни, с нами вся Америка», — сказал Орбан.

По его словам, после победы Трампа «мы сделали семимильный шаг в сторону мира» на Украине.

Орбан также отметил, что при новой администрации США планируется вернуть запрет на двойное налогообложение с Венгрией, а также «в течение полугода Европе надо принять решения об уменьшении цены на энергию».

Ранее Орбан заявил, что после победы Трампа среди лидеров ЕС растет число тех, кто осторожно перестраивается с готовности финансировать Украину на мирное урегулирование.

Трамп Дональд