МВД Молдавии: в стране прослушивали телефоны граждан в ходе выборов

По его словам, под особым наблюдением находились «сотни человек, если не тысячи». При этом он подчеркнул, что это повлекло за собой большие затраты.
«Вы представляете, какой объём работы проделан, чтобы прослушивать 300—400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать всё, о чём говорят, или если речь идёт о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — отметил Чернэуцяну.
Он заявил, что полиции было известно о схемах покупки голосов ещё с весны 2023 года, тогда же началась часть следственных мероприятий.
Ранее в молдавском оппозиционном блоке «Победа» заявили о намерении опротестовать результаты прошедших в стране президентских выборов.
Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выборы в Молдавии были самыми недемократическими в истории страны.