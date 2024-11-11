МВД Молдавии: в стране прослушивали телефоны граждан в ходе выборов

«Вы представляете, какой объём работы проделан, чтобы прослушивать 300—400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать всё, о чём говорят, или если речь идёт о специальных мерах вроде слежки. Хочу сказать, что с этим связаны огромные затраты», — отметил Чернэуцяну.