В Молдавии освободили задержанного за пост в Сети советника главы Гагаузии

Бывшего советника главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, Михаила Влаха, освободили после задержания, связанного с его публикацией в социальных сетях.
Об этом сообщил Telegram-канал Gagauzia-24, опубликовав видеообращение Влаха, в котором он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что вернулся домой.
По информации Генерального комиссариата полиции Молдавии, Влаха задержали из-за поста с призывом к «убийству» президента Майи Санду и лидера Партии социалистов Игоря Додона. Сам Влах пояснил, что первоначально допустил ошибку в тексте, написав «убивать» вместо «убирать», и вскоре исправил ее, однако правоохранительные органы решили провести расследование.
Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Майя Санду незаконно заняла пост президента, «украдя выборы» у граждан Молдавии.