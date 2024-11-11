В Молдавии освободили задержанного за пост в Сети советника главы Гагаузии

По информации Генерального комиссариата полиции Молдавии, Влаха задержали из-за поста с призывом к «убийству» президента Майи Санду и лидера Партии социалистов Игоря Додона. Сам Влах пояснил, что первоначально допустил ошибку в тексте, написав «убивать» вместо «убирать», и вскоре исправил ее, однако правоохранительные органы решили провести расследование.