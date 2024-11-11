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В Молдавии освободили задержанного за пост в Сети советника главы Гагаузии

По словам Влаха, в своем посте он допустил опечатку.

Источник: АиФ Воронеж

Бывшего советника главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, Михаила Влаха, освободили после задержания, связанного с его публикацией в социальных сетях.

Об этом сообщил Telegram-канал Gagauzia-24, опубликовав видеообращение Влаха, в котором он поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что вернулся домой.

По информации Генерального комиссариата полиции Молдавии, Влаха задержали из-за поста с призывом к «убийству» президента Майи Санду и лидера Партии социалистов Игоря Додона. Сам Влах пояснил, что первоначально допустил ошибку в тексте, написав «убивать» вместо «убирать», и вскоре исправил ее, однако правоохранительные органы решили провести расследование.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Майя Санду незаконно заняла пост президента, «украдя выборы» у граждан Молдавии.