Песков объяснил, почему не всегда зимой надевает шапку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему не всегда носит шапку на зимних мероприятиях, отметив, что он не задерживается на улице надолго. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Песков принимал участие в событиях, приуроченных ко Дню народного единства в Москве, где в момент возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому шел снег и дул сильный ветер.
«На самом деле мы подолгу-то на улице не стоим, иногда бывает, но это редкие случаи, ну, а так буквально 15−20 минут можно перетерпеть», — ответил Песков на вопрос о том, почему он находился на улице без головного убора.
Он также добавил, что иногда всё-таки надевает шапку, если на улице очень холодно.
4 ноября президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Участие в церемонии также приняли представители религиозных конфессий и общественных организаций.