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Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц кратко прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, сказав, что это заявление «делает ему честь».

Источник: Reuters

Ранее Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в публикации в принадлежащей ему социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.

«Это делает мне честь», — заявил он в интервью телеканалу ARD.

Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.

Маск также назвал глупцом и вице-президента и министра экономики Германии Роберта Хабека в ответ на публикацию про обсуждение политиком введения «массовой цензуры» и контроля над алгоритмами соцсетей X и TikTok.

В среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.

Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.