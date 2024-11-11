WP: Трамп позвонил Путину после победы на выборах

В ходе своей президентской кампании Трамп заявлял, что немедленно положит конец конфликту на Украине, хотя и не раскрыл подробностей о том, как он намерен это сделать. Он дал понять в частном порядке, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть занятых территорий, и во время разговора с Путиным кратко поднял вопрос о границах, сообщили источники.