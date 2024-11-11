В МИД Украины заявили, что они не знали о разговоре Трампа и Путина

— Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности, — заявил официальный представитель украинского ведомства.
По словам Тихого, Украина не может ни поддерживать, ни противостоять звонку, передает Reuters.
В СМИ появилась информация, что Трамп провел беседу с президентом РФ Путиным. Сообщается, что это был первый телефонный разговор между двумя лидерами с момента победы Трампа на выборах. В разговоре он посоветовал российскому президенту не обострять конфликт на Украине и напомнил ему, что Вашингтон имеет значительное военное присутствие в Европе.
Новая администрация США под руководством Дональда Трампа не будет поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым». Соответствующие заявления сделал старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.