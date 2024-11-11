В МИД Украины заявили, что они не знали о разговоре Трампа и Путина

В СМИ появилась информация, что Трамп провел беседу с президентом РФ Путиным. Сообщается, что это был первый телефонный разговор между двумя лидерами с момента победы Трампа на выборах. В разговоре он посоветовал российскому президенту не обострять конфликт на Украине и напомнил ему, что Вашингтон имеет значительное военное присутствие в Европе.