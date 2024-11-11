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В МИД Украины заявили, что они не знали о разговоре Трампа и Путина

На Украине не были заранее проинформированы о якобы состоявшемся телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

Источник: РИА "Новости"

— Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности, — заявил официальный представитель украинского ведомства.

По словам Тихого, Украина не может ни поддерживать, ни противостоять звонку, передает Reuters.

В СМИ появилась информация, что Трамп провел беседу с президентом РФ Путиным. Сообщается, что это был первый телефонный разговор между двумя лидерами с момента победы Трампа на выборах. В разговоре он посоветовал российскому президенту не обострять конфликт на Украине и напомнил ему, что Вашингтон имеет значительное военное присутствие в Европе.

Новая администрация США под руководством Дональда Трампа не будет поддерживать Киев в стремлении «вернуть Крым». Соответствующие заявления сделал старший советник Трампа и стратег Республиканской партии Брайан Ланца.

дипломатия