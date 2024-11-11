Трамп-младший выложил видео о скором прекращении военной помощи США Киеву

Дональд Трамп-младший, сын кандидата от Республиканской партии, победившего на президентских выборах в США, опубликовал в Instagram (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) видео, намекающее на скорое прекращение военной помощи США Украине.