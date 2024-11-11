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Трамп-младший выложил видео о скором прекращении военной помощи США Киеву

На данный момент это видео удалено из аккаунта Трампа-младшего.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп-младший, сын кандидата от Республиканской партии, победившего на президентских выборах в США, опубликовал в Instagram (запрещенной в России соцсети, принадлежащей компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) видео, намекающее на скорое прекращение военной помощи США Украине.

В ролике представлены кадры встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сопровождаемые подписью: «Осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В завершении видео изображение Зеленского появляется крупным планом, затем становится черно-белым.

На данный момент это видео удалено из аккаунта Трампа-младшего.

Ранее помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден намерен лично обратиться к Дональду Трампу с просьбой продолжить поддержку Украины.