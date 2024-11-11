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Власти Украины не были проинформированы о беседе Путина с Трампом

Киев не мог выступить против такого разговора.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти не были предварительно уведомлены о предполагаемом телефонном разговоре между выигравшим президентские выборы в США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», — заявил Тихий агентству Reuters.

Он подчеркнул, что в связи с этим Киев не мог ни поддержать, ни выступить против проведения такого телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что Трамп провел телефонные переговоры с Путиным. Они затронули тему ситуации на Украине, после чего Трамп выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге по этому вопросу.