ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам

«От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — написал он в своём Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что в приёмную ЛДПР поступает большое число жалоб на поведение иностранных арендаторов жилья, подчеркнув, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья».
По мнению лидера партии ЛДПР, наказание должно быть как для мигрантов-нарушителей, так и для арендодателей, если те способствуют появлению «резиновых квартир».
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в ГД законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований для проживания в стране, например, гражданства РФ.