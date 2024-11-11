ЛДПР предложила ограничить срок аренды жилья мигрантам

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в ГД законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований для проживания в стране, например, гражданства РФ.