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ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

Израильские летчики нанесли удар по зданию школы «Фахед ас-Сабах» на севере палестинского анклава.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об устранении в субботу руководителя оперативного штаба палестинской группировки «Исламский джихад».

Согласно информации в Telegram-канале израильской армии, авиация ВВС Израиля нанесла точечный удар, ликвидировав Мухаммада Абу Сахиля, возглавлявшего оперативный штаб «Исламского джихада» в секторе Газа.

Удар был нанесен по зданию на севере сектора Газа, которое, по утверждению ЦАХАЛ, служило центром оперативной деятельности этой организации.

Ранее Исраэль Кац, возглавивший Минобороны Израиля, проинформировал, что основными задачами армии являются освобождение заложников ХАМАС в Газе, а также «разгром» движения «Хезболла» на территории Ливана.