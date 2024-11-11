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Полиция Амстердама задержала более 50 участников пропалестинской акции

Также по поручению прокуратуры с площади было выведено 340 человек.

Источник: Аргументы и факты

Амстердамская полиция сообщила о задержании более 50 человек в воскресенье в ходе несогласованной пропалестинской акции на площади Дам.

В заявлении, опубликованном в соцсети X*, указано, что днем сотрудники полиции произвели свыше 50 арестов на площади и в прилегающих районах.

Также по поручению прокуратуры с площади было выведено 340 человек.

Ранее в ходе футбольного матча между амстердамским клубом «Аякс» и тель-авивским «Маккаби» в Нидерландах пострадали десять израильских болельщиков из-за нападения сторонников Палестины.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.