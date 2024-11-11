Малайзия получила приглашение стать партнером БРИКС

Малайзия получила предложение стать партнером в БРИКС и вскоре направит ответ. Об этом сообщил ТАСС посол страны в России Чеонг Лун Лай.
«Да, Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера около двух недель назад», — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что приглашение активно рассматривается малайзийской стороной, и «ответ ожидается вскоре». Посол уточнил, что обращение было направлено в письменной форме министру иностранных дел Малайзии Мохамаду Хасану.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что около 35 стран обратились с просьбой о вступлении в БРИКС в качестве полноправных членов. Некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров.