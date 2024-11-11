Олбани
+11°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция: в Молдавии прослушивали телефоны сотен граждан в ходе выборов

Подобные меры наблюдения были инициированы весной прошлого года после обнаружения схем покупки голосов.

Источник: Аргументы и факты

На прошедших выборах и референдуме по вопросу интеграции Молдавии в ЕС полиция вела масштабное наблюдение, включая прослушивание телефонных разговоров «сотен, если не тысяч» граждан.

Об этом рассказал глава Генерального инспектората полиции Молдавии, генерал Виорел Чернэуцяну, в интервью для издания Ziarul de Garda.

Чернэуцяну отметил, что такие меры потребовали значительных ресурсов. По его словам, для слежки и прослушивания 300−400 человек задействовали большое количество сотрудников, которым приходилось отслеживать разговоры граждан. Он добавил, что у полиции есть оборудование, позволяющее даже читать сообщения на мобильных телефонах, независимо от удаления приложений или данных, так как информация сохраняется в онлайн-пространстве.

Генерал уточнил, что подобные меры наблюдения были инициированы весной прошлого года после обнаружения схем покупки голосов, связанных с запрещенной партией «Шор». Однако Чернэуцяну подчеркнул, что эффективность работы полиции часто ограничивается бюрократическими процедурами, такими как необходимость получения разрешений от прокуратуры и суда для применения специальных мер наблюдения.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Майя Санду незаконно заняла пост президента, «украдя выборы» у граждан Молдавии.