На прошедших выборах и референдуме по вопросу интеграции Молдавии в ЕС полиция вела масштабное наблюдение, включая прослушивание телефонных разговоров «сотен, если не тысяч» граждан.
Об этом рассказал глава Генерального инспектората полиции Молдавии, генерал Виорел Чернэуцяну, в интервью для издания Ziarul de Garda.
Чернэуцяну отметил, что такие меры потребовали значительных ресурсов. По его словам, для слежки и прослушивания 300−400 человек задействовали большое количество сотрудников, которым приходилось отслеживать разговоры граждан. Он добавил, что у полиции есть оборудование, позволяющее даже читать сообщения на мобильных телефонах, независимо от удаления приложений или данных, так как информация сохраняется в онлайн-пространстве.
Генерал уточнил, что подобные меры наблюдения были инициированы весной прошлого года после обнаружения схем покупки голосов, связанных с запрещенной партией «Шор». Однако Чернэуцяну подчеркнул, что эффективность работы полиции часто ограничивается бюрократическими процедурами, такими как необходимость получения разрешений от прокуратуры и суда для применения специальных мер наблюдения.
Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что Майя Санду незаконно заняла пост президента, «украдя выборы» у граждан Молдавии.