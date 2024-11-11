Полиция: в Молдавии прослушивали телефоны сотен граждан в ходе выборов

Чернэуцяну отметил, что такие меры потребовали значительных ресурсов. По его словам, для слежки и прослушивания 300−400 человек задействовали большое количество сотрудников, которым приходилось отслеживать разговоры граждан. Он добавил, что у полиции есть оборудование, позволяющее даже читать сообщения на мобильных телефонах, независимо от удаления приложений или данных, так как информация сохраняется в онлайн-пространстве.