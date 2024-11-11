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Украинцев призвали отказаться от гражданства из-за их нежелания воевать

Для подачи заявления об отказе от гражданства необходимо находиться за границей.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин, не желающих участвовать в военных действиях, отказаться от украинского гражданства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Вы должны добровольно отказаться от украинского гражданства», — заявила Толкачева.

Заявление об отказе от гражданства Украины можно подать только в украинском консульстве, однако для этого необходимо находиться за границей. При этом большинству мужчин выезд за пределы страны запрещён из-за военного положения.

Ранее сообщалось, что на Украине родители все чаще вывозят дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин. До этого такая тенденция была характерна только для юношей, которых родители старались отправить из страны до совершеннолетия.