Украинцев призвали отказаться от гражданства из-за их нежелания воевать

Руководитель одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин, не желающих участвовать в военных действиях, отказаться от украинского гражданства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Вы должны добровольно отказаться от украинского гражданства», — заявила Толкачева.
Заявление об отказе от гражданства Украины можно подать только в украинском консульстве, однако для этого необходимо находиться за границей. При этом большинству мужчин выезд за пределы страны запрещён из-за военного положения.
Ранее сообщалось, что на Украине родители все чаще вывозят дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин. До этого такая тенденция была характерна только для юношей, которых родители старались отправить из страны до совершеннолетия.