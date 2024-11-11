The Times узнала, как Елизавета II пошутила про Джонсона и похороны

Это произошло за два дня до смерти королевы, когда она ужинала со своей семьей и подчиненными. Как пишет автор книги, при упоминании Джонсона она с озорным блеском в глазах сказала: «Что ж, по крайней мере, теперь я не позволю этому идиоту организовывать мои похороны».