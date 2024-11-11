The Times узнала, как Елизавета II пошутила про Джонсона и похороны

Королева Великобритании Елизавета II в 2022 году отреагировала шуткой на отставку премьера Бориса Джонсона, об этом в своей книге Out сообщил главный политический комментатор The Sunday Times Тим Шипман со ссылкой на источник.
Это произошло за два дня до смерти королевы, когда она ужинала со своей семьей и подчиненными. Как пишет автор книги, при упоминании Джонсона она с озорным блеском в глазах сказала: «Что ж, по крайней мере, теперь я не позволю этому идиоту организовывать мои похороны».
Источники The Telegraph отметили, что эта фраза звучит не совсем в стиле Елизаветы II, отчасти потому, что она была в курсе: королевские похороны организует граф-маршал.
Джонсон уступил пост главы правительства Лиз Трасс, которую выбрали 5 сентября, королева приняла ее в своей резиденции 6 сентября, а 8 сентября Елизавета II скончалась.
В книге говорится, что королева считала Бориса Джонсона жуликоватой и комичной фигурой, однажды сказала, что ему больше подошло бы выступать на сцене. По данным автора, высокопоставленные члены королевской семьи и придворные испытывали злость на политика в связи с его решением в 2019 году приостановить работу парламента.
Там же описан разговор между Джонсоном и королем Карлом III, который во время встречи с лидерами стран Содружества хотел признать ответственность за рабство в эпоху Британской империи. «На вашем месте я бы не говорил о рабстве, иначе вам придется продать герцогство Корнуолл, чтобы выплатить репарации людям, которые построили герцогство Корнуолл», — посоветовал ему Джонсон.