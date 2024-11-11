Олбани
+11°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может вновь посетить Британию из-за смены власти в королевстве

В прошлый раз политик посетил Великобританию в 2019 году.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может снова посетить Великобританию. Издание Guardian, ссылаясь на анонимные источники в британском правительстве, сообщает, что визит возможен из-за смены власти в королевстве и перерыва между президентскими сроками Трампа.

В публикации отмечено, что новый визит отличается от предыдущего в 2019 году по нескольким причинам: сменой правительства с консерваторов на лейбористов, приходом нового монарха Карла III и временным перерывом между президентскими сроками Трампа.

Guardian также уточняет, что источники опровергли утверждение Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK, о том, что спикер Палаты общин Линдси Хойл уже официально пригласил Трампа выступить перед обеими палатами парламента.

Издание напоминает, что единственным иностранным лидером, дважды посетившим Великобританию с государственным визитом, был бывший президент Франции Жак Ширак, приезжавший в королевство в 1996 и 2004 годах.

Ранее сообщалось, что Лондон может поднять оборонные расходы до 2,5% ВВП из-за победы Трампа. Такой «жест мира» должен будет сыграть на отношения между будущим президентом США и лейбористами.