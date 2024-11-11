Трамп может вновь посетить Британию из-за смены власти в королевстве

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может снова посетить Великобританию. Издание Guardian, ссылаясь на анонимные источники в британском правительстве, сообщает, что визит возможен из-за смены власти в королевстве и перерыва между президентскими сроками Трампа.
В публикации отмечено, что новый визит отличается от предыдущего в 2019 году по нескольким причинам: сменой правительства с консерваторов на лейбористов, приходом нового монарха Карла III и временным перерывом между президентскими сроками Трампа.
Guardian также уточняет, что источники опровергли утверждение Найджела Фараджа, лидера партии Reform UK, о том, что спикер Палаты общин Линдси Хойл уже официально пригласил Трампа выступить перед обеими палатами парламента.
Издание напоминает, что единственным иностранным лидером, дважды посетившим Великобританию с государственным визитом, был бывший президент Франции Жак Ширак, приезжавший в королевство в 1996 и 2004 годах.
Ранее сообщалось, что Лондон может поднять оборонные расходы до 2,5% ВВП из-за победы Трампа. Такой «жест мира» должен будет сыграть на отношения между будущим президентом США и лейбористами.