Трамп может вновь посетить Британию из-за смены власти в королевстве

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может снова посетить Великобританию. Издание Guardian, ссылаясь на анонимные источники в британском правительстве, сообщает, что визит возможен из-за смены власти в королевстве и перерыва между президентскими сроками Трампа.