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NYT: Россия собрала 50 000 солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

Атака на позиции украинских военных может начаться в ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы России сформировали группировку из 50 000 бойцов для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников из США и Украины.

Согласно информации газеты, в эту группировку якобы входят солдаты из Северной Кореи, которые еще не участвовали в боях и продолжают проходить подготовку.

Источники издания считают, что мощная атака на позиции украинских военных в Курской области может начаться в ближайшие дни. По их данным, ВСУ смогли построить в российском регионе укрепления, которые позволят им продержаться «некоторое время».

Ранее сообщалось, что морпехи российской группировки войск «Север» выбили ВСУ с позиций в приграничном районе Курской области. В ходе зачистки позиций российские военные захватили западное оружие и документы военнослужащих ВСУ, а также шевроны иностранных боевиков.