Политолог оценил послание Путина Японии

«Важно, что он не только высказывает свою позицию, что Россия Японии ничего плохого не сделала, а Япония ввела санкции, но он на этом не останавливается, отмечая все позитивное в отношениях. Несмотря на различия в позициях, Путин не упустил ни одного положительного момента в наших отношениях, начиная с готовности вернуться к декларации 1956 года или того, что и сейчас в энергетической сфере Япония, несмотря на позицию G7, проводит свою собственную политику. Путин идет дальше, говоря, что если вы захотите вернуться, “мы готовы, пожалуйста, возвращайтесь просто и все”. Двери открыты — вот что он говорит. Это очень важно. Тон выступления очень позитивный», — считает Кадзухико Того.