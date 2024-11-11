Санкции, введенные уходящей администрацией США, дают России возможность продавать энергоносители на международном рынке. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Билл Хагерти от штата Теннесси в эфире телеканала CBS.
Комментируя антироссийские меры, он отметил, что с момента их введения ситуация усложнилась, потому что США не находятся в позиции силы. Это происходит из-за того, что политика американского президента Джо Байдена «обеспечивает России стабильное финансирование», позволяя ей продавать свои энергоносители.
Сенатор также считает, что ограничения, введенные предыдущей администрацией, направлены на поддержку Китая, чтобы он вновь мог конкурировать с США на несправедливых условиях, имея при этом преимущество в ценах на энергоносители.
Ранее Кит Келлог, советник избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что личные договоренности являются более эффективным способом решения проблем с Россией, чем введение санкций или применение грубой силы.