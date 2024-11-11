Комментируя антироссийские меры, он отметил, что с момента их введения ситуация усложнилась, потому что США не находятся в позиции силы. Это происходит из-за того, что политика американского президента Джо Байдена «обеспечивает России стабильное финансирование», позволяя ей продавать свои энергоносители.