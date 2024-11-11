Мэров городов тихо выбирают в Приморье

Вы не знали, но в России до сих пор выбирают мэров. По старинке, с бюллетенями и избирательными участками это делают сейчас лишь в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. Да и там прямая демократия с голосованием граждан может в скором времени завершиться — законопроект по этому поводу уже разработан.
В большинстве же городов и районов глав выбирают голосованием депутатов местных Дум. Процедура может отличаться в деталях, но в целом одна и та же — конкурсная комиссия рассматривает заявления кандидатов, отбирает, на ее взгляд, лучших, и предлагает депутатам сделать выбор.
Сегодня, 11 ноября, сделают свой выбор депутаты Думы Уссурийского городского округа. Конкурсная комиссия сочла достойными управлять городом нынешнего мэра Евгения Коржа и заместителя директора МУП «Уссурийск-Водоканал» Илью Гаврилова. Действующий глава имеет неплохие шансы продлить 10-летний срок пребывания в привычном кресле. И это, несмотря на тянущийся за ним шлейф антирейтинга после потопа на «Семи ветрах», уголовки вокруг многострадальной дамбы и эпичного «наезда» на «федералов», который с легкой руки горожан утек в социальные сети. Ну, как бы да, вот такая она, «непубличная» политика.
А уже завтра, 12 ноября, собраться для выборов мэра планируют депутаты Думы Большого Камня. И здесь будет лихо закрученная интрига, потому как явного фаворита в списке из 6 кандидатур не просматривается. Нет ни одного «классического победителя», какие могли бы на этих выборах быть. Ни «москвича», присланного в качестве «государева ока» бдить за стратегически важным городом. Ни многолетнего мэра, идущего на очередной срок. Ни обласканного и публично благословленного руководством региона претендента.
В местных, большекаменских кулуарах даже выстраивают нехитрую логическую цепочку, мол, если краевой внутрипол не прислал или не назначил согласованного кандидата, то выборы могут просто слить. А в подтверждение находится миллион причин — от очередных вбросов про скорый отъезд из края губернатора Кожемяко до сворачивания экономических проектов в городе после анонсированной передачи «Звезды» от «Роснефти» в ОСК.
Тем не менее, выбирать депутаты будут из начальника ПП «Большой Камень» КГУП «Приморский водоканал» Константина Курносова, главного инженера МАУ «Спортивный комплекс» Алексея Шишова, старшего помощника начальника дока ДВЗ «Звезда» Олега Кацана, директора МБУК «Дворец культуры “Звезда”» Сергея Улеско и официально не трудоустроенных Сергея Селифанова и Екатерины Борисовой. Вовсе не факт, что кто-то из кандидатов сможет набрать две трети голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.