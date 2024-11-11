Мэров городов тихо выбирают в Приморье

Вы не знали, но в России до сих пор выбирают мэров. По старинке, с бюллетенями и избирательными участками это делают сейчас лишь в четырех административных центрах Сибири и Дальнего Востока: Абакане, Анадыре, Хабаровске и Якутске. Да и там прямая демократия с голосованием граждан может в скором времени завершиться — законопроект по этому поводу уже разработан.