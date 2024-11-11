Влах назвала итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии позорными

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Результаты референдума по евроинтеграции в Молдавии позорны, при таких условиях менять конституцию неправильно, заявила экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах в интервью РИА Новости.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».
«Это позорный результат для Майи Санду (президент Молдавии — ред.), и, очевидно, что при таких условиях менять конституцию было бы неправильно. Референдум был провалом режима Майи Санду, даже если они гордятся тем, что он прошёл с небольшим перевесом. Когда разница между поддержавшими идею включения европейской интеграции в конституцию и теми, кто был против, составила всего несколько десятых процента, можно сказать, что это было пощёчиной от народа Майе Санду, которая предложила эту идею».
Она обратила внимание на то, что, если бы около 100 тысяч граждан, бойкотировавших референдум, взяли бюллетени, процент тех, кто сказал «нет» изменению конституции ради евроинтеграции, был бы значительно выше. «Но Майю Санду волнуют лишь собственные интересы, и ей всё равно, что её авантюру поддержало менее четверти граждан, имеющих право голоса», — отметила политик.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.