Влах назвала итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии позорными

«Это позорный результат для Майи Санду (президент Молдавии — ред.), и, очевидно, что при таких условиях менять конституцию было бы неправильно. Референдум был провалом режима Майи Санду, даже если они гордятся тем, что он прошёл с небольшим перевесом. Когда разница между поддержавшими идею включения европейской интеграции в конституцию и теми, кто был против, составила всего несколько десятых процента, можно сказать, что это было пощёчиной от народа Майе Санду, которая предложила эту идею».