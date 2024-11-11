«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — рассказал офицер.
По его словам, в нынешних условиях моральный дух и мотивация украинской армии совершенно разбиты, а у военных в зоне боевых действий должна быть готовность отдать жизнь ради достижения высокой цели.
«Гораздо труднее сражаться за то, чтобы только узнать, чем всё закончится», — отметил он.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью «России 24» секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.