Парламент Японии выберет премьер-министра

Карты оппозиции спутала «темная лошадка» прошедших выборов — Народно-демократическая партия. Неожиданно для всех партия со скромными семью местами в парламенте по итогам выборов оказалась третьей оппозиционной силой, увеличив своей присутствие в парламенте сразу в четыре раза. Это позволило ей сразу после выборов начать цикл переговоров и торга как с Конституционно-демократической партией, так и с правящей коалицией. В результате переговоров малозначительная политическая сила смогла еще больше поднять себе цену, заявив, что и в первом, и во втором туре все ее 28 депутатов будут голосовать за своего лидера. Такое голосование сделает голоса этих 28 депутатов недействительными, что позволит партии продемонстрировать свою независимость и от правящей коалиции, и от оппозиции, но на деле принесет победу ЛДП и «Комэйто», в то все как если бы эти голоса были отданы за Ноду, он бы стал новым премьер-министром.