Парламент Японии выберет премьер-министра

Однако определенная интрига всё-таки сохраняется.
ПРОВАЛ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ
Выборы премьер-министра проводятся по итогам состоявшихся 27 октября всеобщих выборов в ключевую нижнюю палату парламента, результаты которых стали неприятным сюрпризом для правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии «Комэйто». Либерально-демократическая партия получила 191 место вместо 247, «Комэйто» — 24 вместо 32.
Поражение в своих округах и потеря депутатских портфелей двумя действующими министрами правительства, сформированного всего за четыре недели до этого, и главой партии «Комэйто», который также возглавил партию только в сентябре, стали знаковыми яркими штрихами всего масштаба провала коалиции на выборах.
Для того, чтобы избрать премьер-министра за один тур, его кандидатура должна получить более половины, то 233 из 465 голосов депутатов. До сих пор ЛДП в одиночку обладала необходимым числом голосов. Так как в первом туре каждая партия выдвигает в качестве кандидата своего лидера, скорее всего, премьер-министр избран не будет.
ВТОРОЙ ТУР
Таким образом, скорее всего, будет проводиться второй тур.
Оппозиционные партии, казалось бы, по итогам выборов получили большинство — 250 из 465 мест, и это могло бы им позволить провести своего премьер-министра. Однако отсутствие единства между самими оппозиционными партиями, а также неоднородность независимых депутатов ставят эту возможность под сомнение.
Например, шесть из 12 независимых кандидатов на самом деле члены ЛДП, которым партия отказала в предвыборной поддержке из-за того, что они были замешаны в финансовом скандале. Однако это не помешало им, победив на выборах, тут же влиться во фракцию ЛДП, прибавив свои голоса на выборах премьер-министра. Вместе с голосами «Комэйто» правящая коалиция может рассчитывать во втором туре по крайней мере на 221 голос.
У главной оппозиционной силы — Конституционно-демократической партии — 148 голосов, это значительно больше, чем было до выборов в нижнюю палату — 99, но все-таки недостаточно для того, чтобы сделать своего лидера Ёсихико Ноду премьер-министром Японии. Для этого ей необходима поддержка остальных оппозиционных партий. Если ей удастся убедить во втором туре голосовать за Ноду Партию обновления Японии (38 голосов), коммунистов (8), Партию Рэйва (9) и другие мелкие партии, ей все равно не будет хватать нескольких голосов, чтобы преодолеть разрыв с правящей коалицией.
НЕОЖИДАННЫЙ ИГРОК
Карты оппозиции спутала «темная лошадка» прошедших выборов — Народно-демократическая партия. Неожиданно для всех партия со скромными семью местами в парламенте по итогам выборов оказалась третьей оппозиционной силой, увеличив своей присутствие в парламенте сразу в четыре раза. Это позволило ей сразу после выборов начать цикл переговоров и торга как с Конституционно-демократической партией, так и с правящей коалицией. В результате переговоров малозначительная политическая сила смогла еще больше поднять себе цену, заявив, что и в первом, и во втором туре все ее 28 депутатов будут голосовать за своего лидера. Такое голосование сделает голоса этих 28 депутатов недействительными, что позволит партии продемонстрировать свою независимость и от правящей коалиции, и от оппозиции, но на деле принесет победу ЛДП и «Комэйто», в то все как если бы эти голоса были отданы за Ноду, он бы стал новым премьер-министром.
Вероятнее всего, Народно-демократическая партия проголосует, как и обещала, и премьер-министром будет избран Сигэру Исиба. В этом случае он в тот же день сформирует свой кабинет, в котором будут как минимум три замены, связанные с итогами выборов: помимо двух министров, не удержавших за собой депутатских мандатов, Тэцуо Сайто, который был министром транспорта от партии «Комэйто» в субботу возглавил партию вместо потерпевшего поражение на выборах предыдущего лидера партии. В этом случае, как ожидается, после церемонии утверждения новых министров императором Японии Нарухито второй состав кабинета министров во главе с Сигэру Исибой будет считаться официально сформированным.