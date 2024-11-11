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Шольц назвал «подходящее время» для разговора с Путиным

Шольц неоднократно подчеркивал, что не исключает возможности общения с президентом РФ.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро наступит. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ARD.

До этого Шольц неоднократно подчеркивал, что не исключает возможности общения с Путиным, когда появится такая возможность.

На вопрос о том, когда именно наступит это «подходящее время», Шольц ответил: «Скоро». Он также отметил, что перед этим должно пройти множество контактов, которые он ведет на протяжении длительного времени.

Ранее лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что Шольц в настоящее время не пользуется большим авторитетом на международной арене. По мнению лидера ХДС, правительство Германии сделало ошибку, сделав ставку на избрание кандидата от Демократической партии на пост президента США.