Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом. Об этом сообщает ARD.
Политик отметил, что подобное высказывание американца «делает ему честь». При этом более подробно свою позицию канцлер не раскрыл.
Ранее Маск оскорбил канцлера ФРГ, комментируя развал коалиционного правительства в немецком парламенте. По мнению бизнесмена, Шольц является неумным человеком.
Напомним, 7 ноября заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии. В нее входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).