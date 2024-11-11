Влах призвала улучшать отношения Молдавии с Россией

КИШИНЕВ, 11 ноя — РИА Новости. В отношениях Молдавии и РФ существует значительный потенциал, это надо улучшать и развивать, заявила в интервью РИА Новости экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах.
Влах объявила 5 ноября о создании новой политической партии «Сердце Молдовы». Она отметила, что в партию пригласят всех, кому небезразлично настоящее и будущее страны, тех, кто хочет принять участие и внести непосредственный вклад в ее спасение.
«Конечно, отношения между Молдовой и Россией необходимо улучшать и развивать, и это не просто политическое заявление, а вывод, к которому мы приходим, проанализировав общие интересы в различных сферах. Существует значительный потенциал в этих отношениях, который до сих пор не был реализован, и его необходимо использовать на благо граждан обеих стран».
По поводу сотрудничества со странами СНГ, политик выразила уверенность в том, что Молдавия должна учитывать реальные интересы экономических агентов, прежде всего, заинтересованность в рынках сбыта, а также интересы молдавских граждан, которые проживают в этих странах. «Партия “Сердце Молдовы” будет настаивать на принятии новой концепции внешней политики, которая позволит занимать нашей стране более сильную позицию на международной арене», — подчеркнула Влах.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.